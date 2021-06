Oranje-opponent Noord-Macedonië boekt ruime zege op Kazachstan

Vlak voor rust kreeg Serikzhan Muzhikov de rode kaart, waardoor Kazachstan de tweede helft met een man minder speelde. Noord-Macedonië speelt op het EK in de eerste fase tegen Nederland, Oekraïne en Oostenrijk. Oranje is op 21 juni de derde groepswedstrijd.

Finland maakt geen indruk

Finland heeft in een voorbereidingsduel op het Europees kampioenschap voetbal verloren van Estland, 0-1. Het doelpunt kwam op naam van Rauno Sappinen, die na bijna een uur scoorde uit een strafschop. Finland is in de groepsfase van het EK ingedeeld bij België, Rusland en Denemarken.



Finland begon niet in de sterkste samenstelling. Topschutter Teemu Pukki, in de kwalificatie goed voor 10 doelpunten, begon op de bank. Hij viel na rust nog wel in en maakte daarmee zijn rentree na een maand van blessureleed. Hij raakte bij zijn club Norwich geblesseerd aan een enkel.