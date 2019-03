Oranje opent Davis Cup tegen Kazachstan

De Nederlandse tennissers beginnen het eindtoernooi van de Davis Cup met een wedstrijd tegen Kazachstan. Dat gebeurt op dinsdag 19 november op baan 3 van het Caja Mágica in Madrid.

Oranje kreeg eerder bij de loting Groot-Brittannië als andere tegenstander in de groepsfase. Die confrontatie is een dag later. Beide keren worden de partijen overdag afgewerkt.

De Davis Cup kent dit jaar een nieuwe opzet met een eindtoernooi waaraan achttien landen deelnemen op één locatie. De ploeg van captain Paul Haarhuis plaatste zich ten koste van Tsjechië voor het evenement in de Spaanse hoofdstad, dat op 18 november begint met een duel tussen de tennissers van Kroatië en Rusland op het centercourt. Er wordt gespeeld in zes poules waaruit de winnaars en de twee beste nummers twee zich plaatsen voor de kwartfinales. Elke interland bestaat uit drie wedstrijden: twee enkelspelen en één dubbelspel. De finale is op zondag 24 november.