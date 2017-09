Oranje Leeuwinnen winnen eerste duel na EK-winst nipt

Bij rust leidde Nederland met 2-0. In de 54e minuut scoorde Tine De Caigny tegen, maar verder kwam België niet. De oefenwedstrijd in België was op het laatste moment geregeld. Oranje zou eigenlijk vrijdag tegen Denemarken spelen, maar dat duel ging vanwege een conflict tussen de Deense voetbalsters en de Deense voetbalbond niet door. Nederland is in voorbereiding op de start van het WK-kwalificatietoernooi. 24 oktober is de eerste wedstrijd, in Groningen tegen Noorwegen.