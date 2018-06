Oranje Leeuwinnen moeten Van Es missen tegen Slowakije

De 26-jarige Van Es maakte vrijdag in de door Nederland met 5-0 gewonnen uitwedstrijd tegen Noord-Ierland wel deel uit van de selectie. De 47-voudig international bleef op de reservebank zitten. Naast Van Es ontbreekt ook Liza van der Most dinsdag in het Abe Lenstra-stadion. De verdedigster van Ajax is nog steeds ziek. Wiegman roept geen vervangsters op voor Van Es en Van der Most.

Oranje is koploper in groep 3 van de WK-kwalificatie. De voorsprong op nummer twee Noorwegen is vier punten. Noorwegen speelde een wedstrijd minder. Slowakije is nog puntloos. De wedstrijd in Heerenveen is met 24.000 toeschouwers uitverkocht.