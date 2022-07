Oranje Leeuwinnen doorstaan na moeizame start eerste test op EK: gelijkspel in topper tegen Zweden

De Oranjevrouwen hebben de eerste test op het EK goed doorstaan door tegen één van de favorieten, Zweden, een punt te pakken: 1-1. Jill Roord zette Oranje naast Zweden, nadat EK-debutant Daphne van Domselaar (22) een Zweedse treffer had moeten toestaan. Het punt in Sheffield biedt volop perspectief op de kwartfinales van het EK.

Door Tim Reedijk



Met Zweden trof regerend Europees kampioen Oranje vanavond in een goed gevuld Bramall Lane in Sheffield (21.342 toeschouwers, van wie om en nabij 2500 fans vanuit Nederland) direct een favoriet voor de eindzege van het EK. Na een aanvankelijk evenwichtig begin, viel na een ongelukkig moment keeper en aanvoerder Sari van Veenendaal uit.

Dat betekende dat na 21 minuten de 22-jarige Daphne van Domselaar van FC Twente het doel moest verdedigen. Zij speelde voor vanavond pas één oefeninterland voor Oranje, maar maakte nu een uitstekende indruk als vervanger van Van Veenendaal.

Volledig scherm Sari van Veenendaal (r) wordt vervangen door Daphne van Domselaar. © AP

Kansloos was ze op de inzet van de Zweedse linkervleugelverdediger Jonna Andersson, op wie Oranje sowieso geen vat kreeg in de eerste helft. Ze stond vogeltjevrij, niet gedekt door ‘hangende’ rechtsbuiten Jill Roord of rechtsback Lynn Wilms, en maakte 0-1 nadat Aniek Nouwen zich kinderlijk eenvoudig liet uitspelen door Kosovare Asllani.



Lieke Martens en Daniëlle van de Donk deelden speldenprikjes uit aan de andere kant, maar Oranje was aanvallend verder machteloos. Spits Vivianne Miedema liep op een eiland voorin en het ontbrak aan alle diepgang om haar heen met de zwervende Roord en de onzichtbare Martens. En toen moest ook Nouwen met een enkelblessure naar de kant; zij werd vervangen door Marisa Olislagers (FC Twente).

Volledig scherm Jonna Andersson (l) viert de 0-1. © AFP

Na rust deed bondscoach Mark Parsons een verstandige zet door Roord op te schuiven naar het centrum en van Van de Donk de zwervende speler op rechts te maken. Mede daarom speelde Oranje een veel betere tweede helft. Diezelfde Roord schoot Oranje een paar minuten na rust naast Zweden.



Na dat doelpunt raakte de wedstrijd al snel in een impasse, zoals in de beginfase. Immers, met het oog op de kwartfinales, zou verliezen hier in Sheffield niet bevorderlijk zijn, en dus nam zowel Zweden als Oranje niet teveel risico. Eerder vandaag speelden Portugal en Zwitserland – de op papier zwakkere tegenstanders – ook al gelijk tegen elkaar in de poule van Oranje (2-2).

Volledig scherm Bondscoach Mark Parsons. © ANP / EPA

Parsons probeerde met Lineth Beerensteyn en Victoria Pelova voor Roord en Van de Donk wat nieuw elan in de ploeg te krijgen, maar meer dan een punt zat er niet in – en dat was ook wel terecht gezien de verhoudingen op het veld. De Oranjevrouwen hebben de eerste test van het EK behoorlijk doorstaan en kunnen zich richten op twee teams waartegen ze normaliter veel dominanter kunnen spelen dan vanavond. Daarmee lonkt dus ook direct al een plek in de kwartfinales.



Woensdag speelt Nederland tegen Portugal, dat eerder vanavond gelijkspeelde tegen Zwitserland (2-2). Zondag 17 juli zijn de Zwitsers de laatste tegenstander van de Leeuwinnen in de groepsfase van het Europees kampioenschap.

