Oranje-internationals spelen met Atalanta gelijk tegen Leipzig

Atalanta kwam na ruim een kwartier spelen op voorsprong. De Colombiaan Luís Muriel dribbelde vanaf links het strafschopgebied in en schoot in de verre hoek knap raak. Leipzig was via André Silva halverwege de eerste helft dicht bij de gelijkmaker, maar hij raakte de paal. Datzelfde overkwam Atalanta-speler Mario Pašalic in de laatste minuut voor rust.