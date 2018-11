Oranje in Tomakomai buiten podium op ploegachtervolging

Japan bleef nummer twee Canada liefst 3.58 seconden voor: 3.02,370 om 3.05,950. Rusland volgde op 4.32 (3.06,690) en Oranje finishte op liefst 5.56 seconden achter Japan (3.07,930).



Voor Nederland kwamen vandaag op de besneeuwde buitenbaan van Tomakomai Lotte van Beek, Antoinette de Jong en Joy Beune op het ijs. Vorige week bij de zilveren race in Obihiro werd Oranje nog aangevoerd door Ireen Wüst. De Brabantse werd vandaag vervangen door De Jong.



Het is voor de eerste keer in tien jaar dat een wereldbeker op de langebaan in de buitenlucht wordt gehouden. De laatste maal was in 2008 in Baselga di Pinè in Italië.