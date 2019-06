Oranje gewaarschuwd: veelzijdig Engeland scoort bij de vleet

Portret Gelauwerde Eugénie Le Sommer kan Frankrijk aan unieke dubbel helpen

9:30 In Frankrijk gaat morgen het WK voetbal van start. De speelsters van Nederland kennen we wel, maar wie moeten we in de gaten te houden bij de andere toplanden? Op deze site lichten we iedere dag een smaakmaker uit. Vandaag: Eugénie Le Sommer (30), die gastland Frankrijk aan de eerste wereldtitel bij de vrouwen én aan een unieke dubbel kan helpen.