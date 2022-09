,,Er is iets met de versnellingsbak”, zei de leider in het WK-klassement over de boordradio na ongeveer tien minuten trainen. Verstappen had op dat moment zeven rondes gereden over het circuit door de duinen. Met een tijd van 1.14,714 stond hij bovenaan voordat hij de rode vlag veroorzaakte. Het uitvallen van Verstappen was een flinke domper voor de 105.000 racefans die in alle vroegte richting het circuit waren gekomen. De RB18 van de Nederlander werd weggetakeld en niet heel veel later kon de training weer worden hervat.