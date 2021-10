Oranje-bondscoach Parsons schrikt van misbruikschandaal bij zijn club in Amerika

Bondscoach Mark Parsons van de Nederlandse voetbalsters is geschrokken van alle onthullingen over grensoverschrijdend gedrag in het vrouwenvoetbal. De 35-jarige Parsons werkt naast zijn baan bij Oranje ook nog steeds als hoofdtrainer bij de Amerikaanse club Portland Thorns. De trainer die hij daar in 2015 opvolgde, Paul Riley, werd vorige week door twee oud-speelsters van de club beschuldigd van seksueel misbruik.

,,Pas nadat ik was aangesteld, is mij duidelijk gemaakt dat een incident en onderzoek hebben plaatsgevonden die er de oorzaak van waren dat de coach was ontslagen en nooit meer bij de club mocht werken”, zegt Parsons. ,,Dit was een onderwerp waartoe ik geen toegang had en waarvan ik niet meer te weten kon komen. De aard van het incident is ook niet verder toegelicht.”

Quote Het is afschuwe­lijk voor onze sport en met name voor de slachtof­fers Woordvoerder KNVB

De KNVB wist volgens een woordvoerder dan ook niet van de zaak af toen het eerder dit jaar in de zoektocht naar een opvolger voor Sarina Wiegman uitkwam bij Parsons. De Engelsman begon na de Olympische Spelen, maar maakt ook het seizoen in de VS af bij Portland Thorns. Parsons gaat zich vanaf eind november volledig op de ‘Leeuwinnen’ richten. De bondscoach kreeg de afgelopen dagen in Portland te maken met een schandaal uit de periode voordat hij daar begon.

,,Voorafgaand aan Marks aanstelling bij de KNVB is deze zaak niet besproken omdat die bij beide partijen niet bekend was”, aldus de woordvoerder. ,,We hebben vooral gesproken over voetbaltechnische zaken, zoals gebruikelijk is bij de aanstelling van een bondscoach.”

De oud-voetbalsters Sinead Farrelly en Meleana Shim onthulden vorige week in het tijdschrift The Athletic dat ze misbruikt zouden zijn door Riley. De Engelsman, die de aantijgingen ontkent, werd na de onthullingen ontslagen door zijn club North Carolina Courage.

Na Farrelly en Shim traden meer voetbalsters uit de VS, Australië en Venezuela naar buiten met verhalen over grensoverschrijdend gedrag. Het leidde in de Amerikaanse competitie NWSL tot het vertrek van voorzitter Lisa Baird, die jarenlang signalen van misstanden zou hebben genegeerd. Portland Thorns, de club van Parsons, zette hoofd voetbalzaken Gavin Wilkinson op non-actief in afwachting van de resultaten van een extern onderzoek naar de affaire.

,,Zowel Mark Parsons als de KNVB schrikt van de verhalen over het grensoverschrijdend gedrag in het internationale vrouwenvoetbal”, aldus een woordvoerder van de bond. ,,Het is afschuwelijk voor onze sport en met name voor de slachtoffers.” De KNVB zegt naar aanleiding van de internationale onthullingen geen meldingen te hebben binnengekregen bij het meldpunt seksuele intimidatie.

