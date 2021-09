Optimisme in Camp Nou: Memphis Depay, Luuk de Jong en Ansu Fati geven Ronald Koeman wat lucht

Wereldkam­pi­oen Alaphilip­pe: ‘Belgische fans motiveer­den me’

20:22 Wielrenner Julian Alaphilippe kon zijn geluk niet op na zijn tweede wereldtitel op rij. De Fransman was na zijn gouden race van vorig jaar in Imola, nu ook de sterkste in België. Hij kwam solo over de finish in Leuven.