Opstand bij Napoli: lege spelersbus op weg naar afzonderingsoord

Yeti's Breda speelt 'thuis’ in Tilburg tegen Trappers U21

12:04 De ijshockeyers van Yeti's Breda spelen vrijdag om 20.30 uur een thuiswedstrijd in de eerste divisie tegen Tilburg Trappers U21 in... Tilburg. Nee, er is niks mis met het ijs in Breda. Yeti's speelt volgens afspraak de helft van z'n thuisduels op Stappegoor en daar behoort deze ontmoeting toe.