Oppermachtige Roest grijpt eerste Europese titel allround, debutant Bosker pakt zilver

Roest domineerde het gehele toernooi en won twee afstanden: de 1500 meter en de 5000 meter. De 10.000 meter was een prooi voor de Zweedse sensatie Nils van der Poel, die met een tijd van 12.42.80 de derde tijd ooit in Thialf noteerde en dankzij deze prestatie als vierde eindigde in het klassement.

Roest reed een gedoseerde race en finishte met een tijd van 13.03,08 op de derde plaats, vlak achter Talsma en vlak voor Bosker, die de 10.000 meter begon als nummer drie van het klassement maar dankzij een sterke rit nog opschoof naar plek twee ten koste van Pedersen.



Roest won al drie allroundwereldtitels. Tijdens zijn eerste deelname aan de EK allround in 2019 moest hij achter ploeggenoot Sven Kramer nog genoegen nemen met de tweede plaats. In Heerenveen had de nieuwe allroundkoning niets te duchten van de tienvoudige kampioen. De 34-jarige Fries wist zich eind vorige maand niet te kwalificeren voor de EK.



Roest reed in Thialf een sterk toernooi. Hij won de 1500 en de 5000 meter, eindigde als tweede op de 500 meter en, met een bekeken race, als derde op de langste afstand. Voor de 10.000 meter had de boerenzoon uit Lekkerkerk een buffer opgebouwd van maar liefst 21,12 seconden op Pedersen. Mede daardoor hoefde hij zeker niet voluit te gaan. Dat leek hem ook niet verstandig gezien de twee wereldbekers en de WK afstanden die de komende weken in Thialf nog op het programma staan.