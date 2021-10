Oppermachtige Bergsma verrast Roest op 5 kilometer, Kramer komt tekort

Sven Kramer, tienvoudig Nederlands kampioen op de 5000 meter, eindigde als vijfde in 6.16,06. Zijn teamgenoot Marcel Bosker was met 6.15,35 ook nog sneller. De 35-jarige schaatser van Jumbo-Visma is daarmee nog niet zeker van een startbewijs voor de wereldbekerwedstrijden.

Voor Bergsma is het de tweede keer dat hij de titel pakt op de 5000 meter. Hij deed dat eerder in 2011. Op de NK van vorig jaar werd Bergsma vierde. De beste vier schaatsers plaatsen zich voor de wereldbekerwedstrijden op de 5000 meter. Voor het vijfde ticket wordt ook gekeken naar de 10.000 meter van zondag.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Koen Verweij

Koen Verweij komt morgen en zondag niet in actie in Thialf. De 31-jarige schaatser heeft last van een rugblessure. Hij zou deelnemen aan de 1000 meter, 1500 meter en de massastart. Zowel de medische als de technische staf van zijn team vond dit echter niet verantwoord. Verweij had er volgens de ploeg alles aan gedaan om op tijd fit te zijn, maar uit tests vrijdagochtend bleek dat dit niet was gelukt. De Noord-Hollander was de afgelopen anderhalf jaar nauw betrokken bij het opzetten van Team Worldstream, dat afgelopen week Corendon als nieuwe sponsor presenteerde.