Opnieuw zilver voor Leenstra op 1500 meter

Meijers weet het zeker: 'In april pakken we Willem II in Breda'

16:46 Bart Meijers windt er geen doekjes op, uitgesproken als hij is. ,,Wij waren dominant aan de bal en hebben bijna niks weggegeven. Wij hebben onze kansjes gehad in de eerste helft, maar hij viel er niet in. Wij hadden hier gewoon moeten winnen. In april gaan we Willem II in Breda pakken.”