Opnieuw tik voor AS Roma, De Roon scoort voor Atalanta

Die thuisnederlaag kwam drie dagen na de forse verliespartij in en tegen Barcelona in de kwartfinales van de Champions League (4-1). De return is komende dinsdag.

AS Roma, dat vorig weekeinde in en tegen Bologna ook al punten liet liggen (1-1), keek bij de rust al tegen een achterstand van 0-2 aan. Marco Benassi en Giovanni Simeone kwamen tot scoren. AS Roma kon na de rust niet voor een omwenteling zorgen. Strootman werd in de 68ste minuut gewisseld.

AS Roma staat nog wel derde in de Serie A, maar Internazionale (op één punt) en Lazio (op drie punten) komen steeds dichterbij. Inter speelt morgen uit tegen Torino, Lazio gaat op bezoek bij Udinese.