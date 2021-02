Opnieuw tegenvaller voor Van de Beek bij Manchester United

De blessure voor Van de Beek komt op hun ongunstig moment. Concurrent Paul Pogba is sinds vorige week voor langere tijd uitgeschakeld, waardoor de oud-Ajacied meer kans leek te krijgen op speeltijd. Wel keert de Franse middenvelder waarschijnlijk pas in de loop van maart terug in de hoofdmacht, terwijl de blessure van de international minder erg lijkt. Het is onduidelijk wanneer Van de Beek terugkeert bij de nummer 2 van Engeland.