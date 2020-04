Opnieuw Servisch international in opspraak na schenden coronaregels

,,Prijovic is gearresteerd samen met enkele andere personen en is ontboden bij de aanklager", meldde de politie in de Servische hoofdstad vandaag. ,,Ze overtraden de quarantainemaatregelen en waren samen met meer dan vijf personen drankjes aan het nuttigen in een lobby van een restaurant in Belgrado na 17.00 uur.”



De voetballer die uitkomt voor Al Ittihad in Saudi-Arabië en daarvoor speelde voor PAOK Saloniki en Legia Warschau, is de tweede spelers van de Servische nationale ploeg die in opspraak is gekomen wegens het schenden van de regels rondom het coronavirus. Eerder was Real Madrid-speler Luka Jovic betrapt na het schenden van de quarantaine. Hij kan door de Servische justitie worden vervolgd.