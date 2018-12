Opnieuw mijlpaal Thomas Müller: 300ste wedstrijd in de Bundesliga

Thomas Müller sloot een roerige week vanmiddag af met een nieuwe mijlpaal in zijn carrière. De 29-jarige aanvaller van Bayern München speelde tegen Hannover 96, dat met 0-4 werd geklopt, zijn 300ste Bundesliga-wedstrijd.

Müller kreeg afgelopen woensdag tegen Ajax (3-3) voor het eerst in zijn loopbaan direct rood nadat hij Nicolas Tagliafico met een karatetrap had geveld. Dat gebeurde in zijn 105de Champions League-wedstrijd, een aantal waarmee hij het clubrecord van Philipp Lahm evenaarde.

Ook bij zijn vorige jubileum had Müller bepaald geen reden tot juichen. Tegen Nederland speelde hij vorige maand zijn 100ste interland voor Duitsland (2-2), dat in de slotfase een 2-0 voorsprong weggaf nadat het feestvarken was ingevallen.

In zijn 300ste Bundesligaduel kon Müller wél lachend van het veld toen hij in de 79ste minuut naar de kant werd gehaald. De 0-4 eindstand stond op dat moment al op het bord. Müller stond in Hannover aan de basis van de openingstreffer van Joshua Kimmich, al kreeg hij geen assist op zijn naam omdat een verdediger zijn voorzet nog beroerde.

Volledig scherm Thomas Müller (l) na afloop van het duel in Hannover met ploeggenoot Serge Gnabry. © EPA