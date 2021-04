Opnieuw klap voor Dortmund: toptalent Moukoko rest van het seizoen uitgeschakeld

Video Huntelaar oudste doelpunten­ma­ker voor Schalke, assist Weghorst en Dortmund krijgt harde dreun

3 april Klaas-Jan Huntelaar begon vandaag in de Bundesliga-wedstrijd tegen Bayer Leverkusen voor het eerst in de basis bij Schalke 04 sinds zijn rentree in Gelsenkirchen eind januari. De 37-jarige spits kon een nederlaag echter niet voorkomen. Wel maakte hij op fraaie wijze de 2-1 in de BayArena.