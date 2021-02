Opnieuw is Real Madrid aankoop van 115 miljoen euro weken kwijt

Corona legt bom onder Australian Open: 600 mensen in quarantai­ne en zeker dag geen tennis in Melbourne

16:39 Minder dan een week voordat in Melbourne de Australian Open van start moet gaan, ligt er een spreekwoordelijke bom onder het toernooi. Een van de medewerkers van een hotel in de tennisbubbel in Melbourne is positief getest op het coronavirus. Daardoor moeten zo’n 600 mensen die betrokken zijn bij de Australian Open in quarantaine.