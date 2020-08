Opnieuw is ‘eenzame’ Verstappen slachtoffer van dominantie Mercedes: ‘Ik kon ze niet bijhouden’

Weer één-twee­tje voor Mercedes, Verstappen voor zesde keer op rij naar podium

30 augustus Voor het eerst sinds 2017 pakte Lewis Hamilton weer de zege op het circuit van Spa-Francorchamps. Valtteri Bottas maakte het één-tweetje voor het ijzersterke Mercedes compleet, voor Max Verstappen die als ‘best of the rest’ derde werd. ,,Het was een beetje saai, een beetje eenzaam.”