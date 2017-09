Opnieuw dopinggeval in voetbal: Srna van Sjachtar

Dumoulin geen favoriet: 'Maar ik ga het zeker proberen'

14:21 Met een klein beetje spijt in zijn stem zei Tom Dumoulin het. De hele week heeft hij de weersvoorspellingen in de gaten gehouden. ,,En die vertellen dat het zondag schitterend weer zal worden. Jammer. Ik heb een lichte voorkeur voor regen, want die zorgt er in elk geval voor dat het een afvalrace wordt'', meende de Limburger, die alvast vooruit blikte naar de afsluitende wedstrijd van de WK wielrennen in Noorwegen: de wegrace voor de professionals.