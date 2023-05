Opnieuw domper voor Michael van Gerwen: wereldkampioen Michael Smith weer te sterk

Premier LeagueDarter Michael van Gerwen is ook op de Premier League-avond in Sheffield snel uitgeschakeld. De zesvoudig kampioen verloor in de eerste ronde met 6-4 van de Engelsman Michael Smith, van wie hij vorige week ook in Manchester verloor. Smith, de winnaar van de laatste twee avonden, maakte het af door 130 via de bullseye uit te gooien.

Het duel begon scorend niet denderend. Maar dat kon niet gezegd worden van de finishes. Een finish van 106 van de Engelsman werd vervolgd met een sterke 154-finish van MVG. Daarna kwam de klad erin bij de nummer 2 van de wereld. Hij kreeg kansen op de break, maar benutte ze niet. Smith brak daarna wel en behield die voorsprong tot het einde.

Voor Van Gerwen werd het opnieuw een voortijdige exit. Hij heeft al sinds begin maart geen speelronde meer gewonnen in de Premier League. Twee maanden geleden was hij de beste in Liverpool. Dat was de zesde speelavond. Net als vorige week zorgde Bully Boy voor de uitschakeling.

In Sheffield wordt de vijftiende speelronde gespeeld. Volgende week is de laatste avond in Aberdeen, waarna de play-offs in Londen volgen. MVG is al verzekerd van een plek bij de beste vier.

De Nederlander is de titelhouder in de Premier League. Vorig jaar versloeg hij Joe Cullen in de finale.

Programma 11 mei, Sheffield



Kwartfinales

Gerwyn Price - Nathan Aspinall 6-2

Chris Dobey - Peter Wright 6-4

Michael van Gerwen - Michael Smith 4-6

Jonny Clayton - Dimitri van den Bergh



Halve finales

Gerwyn Price - Chris Dobey

Michael Smith - Clayton/Van den Bergh



Finale

Dartskalender 2023

Bekijk hier de complete dartskalender voor dit jaar.

