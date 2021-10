Opmerkelijk: De geschiedenis herhaalt zich bij het ontslag van Koeman

Het puntengemiddelde, het vertrek van Messi, de plek in La Liga; het werkte allemaal mee aan het ontslag van Koeman. Exact dezelfde factoren met dezelfde timing veroorzaakten het ontslag van Julen Lopetegui bij Real Madrid in 2018.

Ronald Koeman werd gisteravond (27 oktober) ontslagen bij Barcelona na slechts 15 punten uit tien competitiewedstrijden. Datzelfde overkwam Lopetegui op 29 oktober 2018 bij Real Madrid. Hij was in de zomer aangesteld en werd ontslagen na tien competitiewedstrijden waarin slechts 14 punten werden gehaald.

Op dat moment stond ‘De Koninklijke’ negende in La Liga, terwijl Barcelona eerste stond met 21 punten. Op het moment van ontslag bij Koeman staat Barcelona negende in La Liga, terwijl Real Madrid eerst staat met 21 punten.

Maar dat is niet de enige treffende gelijkenis. Lopetegui had in de zomer net zijn sterspeler Christiano Ronaldo verloren aan Juventus. Koeman kreeg afgelopen zomer te maken met het vertrek van Messi. Zijn opvolgers, waaronder Luuk de Jong, maken het nog niet waar voor Barcelona.



Ten slotte valt het ook op dat beide trainers zijn ontslagen in de week na een verlies in El Clásico.

Volledig scherm Julen Lopetegui bij Barcelona - Real Madrid (5-1), één dag voor zijn ontslag © REUTERS

Toekomst

Het vertrek van Lopetegui had voor Real Madrid niet direct het gewenste resultaat. Opvolger Solari hield het vol tot 11 maart, waarna Zinédine Zidane de teugels in handen kreeg. De club won geen prijzen meer dat seizoen. Onder leiding van Solari werd de toenmalige titelverdediger in de tweede ronde van de Champions League uitgeschakeld door Ajax. In La Liga eindigde Real als derde, maar kwam het niet meer in de buurt van Barcelona.

Als de geschiedenis zich nog verder herhaalt, belooft de penibele situatie van de Catalanen in de Champions League en de achterstand in La Liga niet veel goeds voor de opvolger van Koeman.

Louis van Gaal

De statistieken spreken alles behalve in het voordeel van Ronald Koeman. Sinds 2003 is er bij de Catalanen geen trainer geweest met een slechter puntengemiddelde in de Spaanse competitie. Maar vlak daarvoor presteerde Louis van Gaal nog net iets minder dan Koeman.

Van de 46 competitieduels die Barcelona onder leiding van Koeman speelde in La Liga, werden er 28 gewonnen, 10 verloren en eindigden 10 in een gelijk spel. Dat brengt zijn gemiddelde op 1,96 punten per wedstrijd, het laagste voor een trainer van de club sinds Radomir Antic in 2003 (1,83).

Volledig scherm Louis van Gaal met Ronald Koeman als assistent bij Barcelona (1998) © EPA

Antic nam het dat seizoen overnam van de ontslagen Louis van Gaal, die na 18 competitieduels op een gemiddeld van 1,21 stond. In zijn eerste periode van 1997 tot 2000, waarin Barcelona twee keer kampioen werd, kwam zijn puntengemiddelde uit op 1,90.

Maar het is een dalende lijn bij Koeman. In het huidige seizoen komt Koeman niet verder dan 1,5 punten per competitieduel. Barcelona kwam in vijf van de dertien wedstrijden in alle competities niet tot scoren, nu al net zo vaak als in de 54 wedstrijden van de club in het gehele seizoen 2020/21.