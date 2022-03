Opinie | Vermom je niet als racende wereldverbeteraar, durf te zeggen dat het gaat om die miljoenen oliedollars

Door Arjan Schouten



Zou er een ander Formule 1-circuit bestaan waar het raceweekend door was blijven draaien na een raketaanval in dezelfde stad, zoals vrijdag in Djedda? Natuurlijk niet. Overal was het circus in de achtste versnelling vertrokken, drs open. Behalve in Saoedi-Arabië, waar de sport de regie is verloren in een zelfverkozen doolhof van bankbiljetten.