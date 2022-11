Ophef over uitspraken Cristiano Ronaldo over Ten Hag en Manchester United, ‘boete van 1 miljoen euro’

De directie en spelers van Manchester United zijn verrast en teleurgesteld na het explosieve interview van Cristiano Ronaldo, die vernietigend uithaalde naar de club en coach Erik ten Hag. Volgens Sky Sports balen zij ervan dat Ronaldo de club en trainer in negatief daglicht heeft gesteld. De voetbalwereld is in shock na de harde uitspraken van Ronaldo.

Volgens Kaveh Solhekol van de Britse zender lijkt een langer verblijf van Ronaldo uitgesloten. De club gaat de komende dagen alle scenario’s bespreken. ,,Het bestuur en zijn medespelers snappen niet waarom Ronaldo zo heeft uitgehaald’’, zegt Solhekol. ,,Ze zijn geschrokken en teleurgesteld dat hij de club en de coach in diskrediet heeft gebracht. Er is bij Manchester United nooit iemand geweest die slecht over Ronaldo heeft gepraat, ondanks zijn slechte gedrag van de laatste maanden.’’

Analyticus Jamie Carragher is ook met stomheid geslagen. ‘Ronaldo liet weten dat hij wilde vertrekken bij Manchester United, weigerde in te vallen en vertrok al eens voor het einde van de wedstrijd’, vat Carragher op Twitter de laatste maanden van de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal samen. ‘99 procent van de United-fans zullen aan de kant van Erik ten Hag staan. Dat toont wel aan hoe slecht Ronaldo dit heeft aangepakt.’

Vijfsterrengevangenis

Ook oud-doelman Mark Bosnich van Manchester United zag de uitspraken van de aanvaller niet aankomen. ‘Wow', schrijft hij op Twitter. The Athletic haalde in een analyse uit naar Ronaldo. ‘Hoe meer hij zichzelf als slachtoffer neerzet, hoe meer het duidelijk wordt dat hij eigenlijk wil dat club hem laat gaan. Het is Ronaldo die Old Trafford is gaan beschouwen als een vijfsterrengevangenis. Het is allemaal een strategie, allemaal zorgvuldig gemanoeuvreerd. Voor United is er maar één antwoord denkbaar: tot ziens.’

Supporters schreeuwen op Twitter eveneens om een vertrek van de Portugese aanvaller, die zich na zijn interview onmogelijk heeft gemaakt bij de achterban. #RonaldoOut is sinds de publicatie van het interview trending op Twitter. Ronaldo is bezig aan zijn tweede periode in dienst van Manchester United. Vorig jaar zomer keerde hij terug op Old Trafford. Afgelopen zomer hoopte Ronaldo vanwege een gebrek aan Champions League-voetbal een vertrek te forceren, maar interesse bleef uit.

De bekende Italiaanse presentator Adriano Del Monte neemt het juist op voor Ronaldo. ‘Disrespect voor Ronaldo is oneerlijk’, reageert hij via social media. ‘Hij komt duidelijk niet meer voor in de plannen van Manchester United en wordt niet meer gebruikt. Dat is niet hoe een legende moet worden behandeld.’

In het interview met Piers Morgan, dat woensdag volledig wordt uitgezonden, haalt Ronaldo uit naar de club en coach Erik ten Hag. ,,Ik heb geen respect voor hem, omdat hij ook geen respect voor mij heeft’’, zei de 37-jarige Portugees.

Boete van 1 miljoen euro?

Manchester United wil wachten met een antwoord op de negatieve uitlatingen van zijn speler Cristiano Ronaldo tot “alle feiten vaststaan”. ,,Onze focus blijft op de voorbereiding op de tweede seizoenshelft en het doorgaan met het opbouwen van geloof en saamhorigheid door de spelers, manager, staf en fans”, aldus de Engelse recordkampioen in een reactie op de clubsite.



Engelse media hebben het over een boete van zeker 1 miljoen euro die de 37-jarige Ronaldo zou krijgen voor zijn uitlatingen ten koste van zijn trainer Erik ten Hag en de rest van de club. Over zo’n sanctie zegt United niets in zijn korte eerste reactie. Het volledige interview met Ronaldo wordt pas later de week uitgezonden op TalkTV, maar The Sun pakte zondag al uit met het gesprek.