Ophef om kerstspotje van Sky Sports met crashende Max Verstappen

Te zien is hoe Verstappen door de grindbak schuift na een aanvaring met Lewis Hamilton in de eerste ronde van de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Nederlander klapte met een impact van 51 G-krachten tegen de muur en moest naar het ziekenhuis, Hamilton won ondanks een tijdstraf van tien seconden zijn thuisrace. Het incident in Copse Corner was een cruciaal moment in het titelgevecht, dat dit weekend zijn climax bereikt in Abu Dhabi.