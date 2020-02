Ophef om bizarre overtreding Lo Celso en VAR die niet ingrijpt

Na 50 minuten plantte de van Real Betis overgekomen middenvelder zijn noppen doelbewust in het onderbeen van César Azpilicueta. De Chelsea-captain mocht van geluk spreken dat zijn been niet brak. Arbiter Michael Oliver gaf in eerste instantie geen rood en ook na inmenging van de VAR kon Lo Celso gewoon blijven staan. Op sociale media spreken voetbalfans massaal schande van de overtreding én de beslissing.