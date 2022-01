Ophef in Engeland over foto van Marcus Rashford met controversiële rapper

Marcus Rashford is zo'n beetje Wileys tegenpool. De pas 24-jarige aanvaller werd het afgelopen jaar geridderd voor zijn bijdrage in de strijd tegen kinderarmoede . Ook kreeg hij om die reden een eredoctoraat van de universiteit van Manchester. Daarnaast is hij, net als zijn ploeggenoot Jesse Lingard altijd zeer uitgesproken in de strijd tegen racisme.

Des te vreemder is het daarom, dat de twee voetballers met de rapper op de foto staan. De foto is genomen in Dubai, waar de voetballers op vakantie zijn. Daar kwamen ze de rapper tegen en op de foto is te zien, dat ze samen feesten.



Rashford verdedigde zich door te zeggen dat hij niet wist dat de rapper die uitspraken had gedaan. ,,Ik was me op het moment dat de mogelijkheid voor de foto zich voordeed niet bewust van zijn uitspraken. Uitspraken die ik absoluut veroordeel. Ik bied mijn excuses aan voor alle onrust die ik heb veroorzaakt. We waren gewoon op dezelfde plek op hetzelfde moment.”