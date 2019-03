Opgeleefde Kyrgios treft Zverev in finale Acapulco

Zverev, de nummer drie van de wereld, is de grote favoriet voor de zege na de zeer verrassende uitschakeling van de als eerste geplaatste Rafael Nadal in de tweede ronde. Kyrgios, de nummer 72 van de wereld, wist de Spanjaard te verslaan.



Kyrgios verbaast deze week in de Mexicaanse buitenlucht. Hij versloeg na Nadal ook grote namen als Stan Wawrinka en de Amerikaan Isner.



De 23-jarige Kyrgios gaat in de Nederlandse nacht van zaterdag op zondag proberen zijn vijfde ATP-titel te winnen. Voor de twee jaar jongere Zverev zou het zijn elfde toernooizege betekenen.



Bij de vrouwen in Acapulco gaat de finale tussen de Chinese Yafan Wang en de Amerikaanse Sofia Kenin. Wang won nog nooit een WTA-toernooi. De 24-jarige Chinese schakelde in de halve finale de als derde geplaatste Donna Vekic uit.



De 20-jarige Kenin versloeg de Canadese Bianca Andreescu. De Amerikaanse pakte eerder dit jaar in Hobart haar eerste WTA-titel.