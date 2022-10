Opgeleefd Mercedes kijkt uit naar gevecht met Max Verstappen: ‘We hebben niets te verliezen’

met video'sDe grote hoogte (ruim 2.000 meter) waarop in Mexico-Stad geracet wordt, lijkt de Mercedessen goed te doen. Zo goed, dat George Russell en Lewis Hamilton het in de kwalificatie veel beter deden dan de Ferrari's en zich zelfs mengden in de strijd om pole position. Alleen Max Verstappen was nog te snel. ,,Nu maar hopen dat we morgen met deze jongens kunnen racen.”

Eindigden de Mercedessen in Mexico plots op 1 en 2 in de afsluitende training, om vervolgens ook in de kwalificatie weer eens ouderwets mee te doen om de voorste startplekken. Uiteindelijk kwamen George Russell (P2) en Lewis Hamilton (P3) dan toch drie tienden tekort ten opzichte van Max Verstappen. Maar: ,,We kunnen een hoop positieve dingen meenemen na vandaag. Voor ons is het echt geweldig dat we als tweede en derde op de grid staan morgen", aldus Hamilton na de kwalificatie bij Sky Sports. ,,De auto voelt dit weekend erg goed aan.”

,,Ik had nog wel wat problemen met mijn motor tijdens Q3, wat dat was weet ik niet precies, dus het voelt zeker alsof er nog wat meer mogelijk was qua tijd", gaat de zevenvoudig wereldkampioen verder. Hij won dit jaar nog geen enkele race. ,,Desondanks is het heel mooi dat we weer zo dichtbij staan. Iedereen op de fabriek kan heel trots zijn op zichzelf. Nu hoop ik maar gewoon dat we morgen met deze jongens kunnen racen. We hebben niets te verliezen.”

Bekijk de samenvatting van de kwalificatie

Russell: ‘Verrast dat ik tweede sta’

De grootste belager van Verstappen verontschuldigde zich na afloop van de kwalificatie zelfs bij het team. Russell vond namelijk dat pole position tot de mogelijkheden behoorde. ,,Ik ben erg teleurgesteld dat ik deze ben misgelopen", aldus Russell, die in Hongarije dit jaar al één keer vooraan startte, bij Viaplay. ,,In Q1 worstelde ik om in het juiste ritme te komen. Daarmee voelde ik me weer sterker en in mijn laatste ronde lag ik al bij de eerste bocht op koers. Ik dacht: dit wordt hem, maar één bocht later verdween die gedachte alweer. Later in het rondje maakte ik nog een fout. Al met al ben ik nog verrast dat ik tweede sta.”

Volledig scherm V.l.n.r: Lewis Hamilton, Max Verstappen en George Russell. © AP

,,Tegelijkertijd waren er in deze kwalificatie een aantal veelbelovende zaken. We hebben de auto om met de rest te vechten, dit seizoen zijn we nog niet competitiever geweest. De verschillen op het rechte stuk zijn kleiner. Toch wordt het lastig om voor Verstappen te zitten bij de eerste bocht en dan komt ook Sergio Pérez nog van achteren. Maar dit is een grote kans en ik heb zin in de race.”

Wolff: ‘We komen eraan’

Ook Toto Wolff keek tevreden terug op de zaterdag van Mercedes. ,,We zitten eraan te komen. In VT3 waren we erg sterk. Daarna verloren we misschien weer wat pace, maar het is mooi om weer vooraan te staan. Als we op pole mochten starten, en dat had ik natuurlijk heel graag gezien, had Max ons denk ik hoe dan ook opgegeten omdat hij meer kracht heeft. Vanaf P2 en P3 starten geeft ons meer kansen... laten we maar gewoon zien wie het eerste bij bocht 1 is.”

Volledig scherm Lewis Hamilton. © AFP

