Opgave tegen Nadal zorgt voor roemloos einde carrière Ferrer

Het betekent een roemloos einde voor de 36-jarige Spanjaard, die na de US Open zou stoppen met professioneel tennis. ,,Sorry dat ik de partij niet kan afmaken'', zei de winnaar van 27 ATP-toernooien in het Arthur Ashe-stadion. Het publiek trakteerde Ferrer op een klaterend applaus. De voormalige nummer 3 van de wereld had vooraf al aangekondigd dat de US Open zijn laatste grandslamtoernooi zou worden. ,,Ik voel me heel slecht. Ik heb nog wel een injectie laten zetten in mijn kuit, want ik had pijn. Ik heb het geprobeerd, maar het ging echt niet'', zei Ferrer.



Nadal prees zijn tegenstander, van wie hij in 2013 de finale van Roland Garros won. ,,Het spijt me verschrikkelijk voor hem. Hij is één van mijn beste vrienden op de tour en we hebben samen geweldige momenten meegemaakt. Het is erg triest dat het zo voor hem moet eindigen.''



Nadal en Ferrer stonden vijf jaar geleden tegenover elkaar in de finale van Roland Garros. Nadal, de 'koning' van het gravel in Parijs, won in drie sets. Dichter bij een grandslamtitel kwam Ferrer nooit. Zowel op de Australian Open als de US Open stond hij twee keer in de halve finales, op Wimbledon was het bereiken van de laatste acht zijn beste prestatie. Ferrer, die met Spanje drie keer de Daviscup won, sloeg bij elkaar ruim 26 miljoen euro aan prijzengeld bij elkaar.



Nadal is als eerste geplaatst in New York, hij speelde er al dertien keer mee. In 2017 veroverde hij de titel.