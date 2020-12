Opdracht Ajax tegen Atalanta duidelijk: winnen

Koeman schrikt van bang Barcelona: ‘We moeten meer persoon­lijk­heid tonen’

7:58 Barcelona-coach Ronald Koeman zag zijn ploeg dinsdag kansloos met 3-0 in eigen huis verliezen van Juventus. ,,Het leek erop dat we begonnen met angst in het lijf”, zei de Nederlandse oefenmeester na afloop.