Opbrengsten shirtsponsors gestegen ondanks corona

Het gaat daarbij niet alleen om reclame op de borst en rug van het shirt, maar ook om kleinere teksten op de mouw en op de broek. De Engelse Premier League is koploper in opbrengsten via shirtsponsoring, maar zag het inkomen ten opzichte van vorig seizoen licht dalen. De Italiaanse Serie A was verantwoordelijk voor de grootste stijging in inkomsten, gevolgd door de Duitse Bundesliga.