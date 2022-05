Opbrengst shirt Diego Maradona veel hoger dan tricot van Babe Ruth

Met video Novak Djokovic begint overtui­gend in Madrid: ‘Mijn beste prestatie van dit jaar’

Novak Djokovic is het masterstoernooi van Madrid overtuigend begonnen. De Servische nummer 1 van de wereld had anderhalf uur nodig om de Fransman Gaël Monfils in de tweede ronde te verslaan: 6-3 6-2. Djokovic had in de eerste ronde een ‘bye’.

3 mei