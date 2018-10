Op wie moeten we letten in een Clásico zonder Messi en Ronaldo?

Vier spelersVanmiddag (16.15 uur) is er voor het eerst sinds 23 december 2007 een Clásico zonder Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, de twee spelers die de afgelopen tien jaar bijna steevast de uitblinkers waren in de duels tussen FC Barcelona en Real Madrid. Op wie moeten we nu letten?

Arthur Melo

FC Barcelona gaf afgelopen zomer 125 miljoen euro uit aan nieuwe spelers. De duurste van de vier aankopen, de Braziliaanse aanvaller Malcom (41 miljoen euro), speelde tot op heden pas 25 minuten en wordt in Spanje al gezien als een grote miskoop. Zijn landgenoot Arthur heeft zijn nieuwe teamgenoten, de fans van FC Barcelona en de Catalaanse pers al wel snel overtuigd van zijn kwaliteiten.

De 22-jarige middenvelder voor 31 miljoen euro van de Braziliaanse topclub Grêmio en tekende een zesjarig contract in Camp Nou. Daar toont hij nu al weken aan dat hij perfect past in het spelletje van Barcelona. Vergelijken met Xavi of Andrés Iniesta, maar de middenvelder beheerst de kunst van het kijken, passen en door bewegen tot in de puntjes. Samen met Sergio Busquets en Ivan Rakitic vormt hij een sterk middenveld, zowel in aanvallend als verdedigend opzicht. De Chileen Arturo Vidal, die voor 18 miljoen euro werd gehaald van Bayern München als vervanger van Paulinho, lijkt totaal niet bij de club te passen.

Arthur met Arturo Vidal, die voorlopig pas 188 minuten speelde voor FC Barcelona

Con el gran @kingarturo23oficial 👑 🇧🇷🇨🇱 304.8k Likes, 1,740 Comments - Arthur Melo (@arthurhmelo) on Instagram: "Con el gran @kingarturo23oficial 👑 🇧🇷🇨🇱"

Clément Lenglet

Volledig scherm Clément Lenglet in duel met zijn oude ploeggenoot Pablo Sarabia van Sevilla. © EPA Vanwege de blessures van de Franse wereldkampioen Samuel Umtiti en het Belgische brekebeen Thomas Vermaelen, staat Gerard Piqué vandaag in El Clásico weer naast Clément Lenglet. De 23-jarige verdediger uit Frankrijk kwam afgelopen zomer voor 36 miljoen euro over van Sevilla, waar hij anderhalf jaar speelde.

Monchi, de vaak geprezen voormalig technisch directeur, had hem voor 5 miljoen euro opgepikt bij AS Nancy. Lenglet maakte de afgelopen weken al indruk tegen Tottenham Hotspur (2-4 winst), zijn oude club Sevilla (4-2 winst) en Internazionale (2-0 winst) met zijn verdedigende ingrepen en kwaliteiten aan de opbouw met zijn linkerbeen. Vanmiddag mag hij het laten zien in Clásico.

Sergio Ramos

Volledig scherm Sergio Ramos met doelman Keylor Navas, die weer plaats zal moeten maken voor Thibaut Courtois. © AFP Sergio Ramos speelt vandaag zijn 39ste Clásico en passeert daarmee Lionel Messi, die voorlopig nog even op 38 duels tussen de Spaanse grootmachten blijft steken. Ramos speelde zijn eerste Clásico op 19 november 2005 (0-3 voor Barcelona met twee goals van zijn directe tegenstander Ronaldinho) en deed ook mee op 23 december 2007, de laatste Clásico zonder Messi en Ronaldo.

De 32-jarige Ramos zal waarschijnlijk over twee seizoenen het record van Manuel Sanchís (43 Clásico's) uit de boeken spelen. Ramos lijkt zichzelf nog ieder jaar te ontwikkelen als absolute topverdediger, al is er vanuit sommige kanten ook kritiek op zijn harde spel en vele kaarten. De supporters van Real Madrid en de nationale ploeg van Spanje weten echter dat de verdediger uit Camas onmisbaar is geweest bij het veroveren van vier Champions Leagues, twee Europese titels en de wereldtitel in 2010.

Isco

Bij Real Madrid hopen ze dat Isco de ploeg vanmiddag weer bij de hand kan nemen. De 26-jarige balvirtuoos uit Benalmádena ontbrak de afgelopen maand vanwege een blindedarmontsteking, waarmee hij ook een aantal dagen in het ziekenhuis moest verblijven. Afgelopen dinsdag maakte hij zijn rentree voor De Koninklijke, met 55 minuten speeltijd tegen Viktoria Plzen (2-1 winst).

Isco met zijn zoontje Francisco en witte labrador Messi

🐕❤️guiño de isco a cleveland, jugará en la @nba ?? O en Holanda?Jajaja😜😜 435.5k Likes, 3,301 Comments - Isco Alarcon Suarez (@iscoalarcon) on Instagram: "🐕❤️guiño de isco a cleveland, jugará en la @nba ?? O en Holanda?Jajaja😜😜"

Volledig scherm Isco in actie voor Real Madrid tegen Viktoria Plzen. © Getty Images Vanmiddag moet Isco in Camp Nou proberen de aanvallers Marco Asensio, Gareth Bale en Karim Benzema in stelling te brengen met zijn briljante dribbels en steekpasses. Toch zal Isco wel een beetje balen dat Messi niet meedoet bij Barcelona. Isco heeft nooit verborgen groot fan van Messi te zijn en in zijn tijd als speler van Málaga vernoemde hij zijn hond naar de Argentijnse superster.