Op vakantie? Dit heb je gemist tijdens het zomerreces in F1

Anema jubelt na komst nieuwe sponsor: 'Geweldige dag voor schaats­sport'

10:28 Jillert Anema is in zijn nopjes met easyJet als nieuwe sponsor van zijn schaatsteam. De luchtvaartmaatschappij maakte vanmorgen officieel bekend dat ze de ploeg met olympische medaillewinnaars Jorrit Bergsma en Irene Schouten gaat sponsoren. ,,Het is een geweldige dag voor mijn team en de Nederlandse schaatssport'', zegt Anema.