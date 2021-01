Op Femke Kok staat in Heerenveen geen maat: ‘Heel cool’

Glory 77 Anticlimax in Rotterdam: Verhoeven wint toernooi na opgave Khbabez

9:12 Rico Verhoeven heeft het mini-toernooi bij Glory 77 met speels gemak gewonnen. De wereldkampioen versloeg in Ahoy na Hesdy Gerges ook Tarik Khbabez, die al na één ronde moest afhaken met een blessure aan zijn hand. Zo staat The King of Kickboxing nog verder op eenzame hoogte.