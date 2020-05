Op Federer ben je verliefd, Nadal zet een stadion in de fik

Fardau: ,,Wat als we het het tweetal zelf zouden vragen? Ik zag vorige week een filmpje op Instagram waarin ze in gesprek gingen met elkaar. Die twee mannen hebben diep respect voor elkaar. Voor mij zit grootsheid ook in elegantie, in hun persoonlijkheid.



Dan moet ik meteen denken aan de uitspraken van enfant terrible Nick Kyrgios. Hij vindt Nadal helemaal niks, omdat de Spanjaard alleen vriendelijk is als hij heeft gewonnen. Djokovic wil veel te graag net zo leuk gevonden worden als Federer. In de ogen van Kyrgios op het zielige af. En over Federer: alleen maar lof. De man is groots op alle vlakken. Ik ben hardnekkig als het om Roger gaat.’’



Martijn: ,,Ik gun iedereen zijn mening, zelfs een mafkees als Kyrgios. Het mooie is dat deze grootheden in hetzelfde tijdperk strijden. Ze drijven elkaar tot grote hoogte en grote wanhoop en wij genieten er van. Nadal huilend in de kleedkamer, na de eerste verloren Wimbledon-finale, denkend dat hij zijn rivaal daar nooit zal verslaan. Federer die als een konijntje in de koplampen kijkt, bij elk duel op Roland Garros. Een epische finale op Wimbledon, de mooiste tenniswedstrijd ooit, gewonnen door Nadal, het kon dus toch. Ook een mooi verschil: Federer heeft Nadal nooit aan het wankelen gebracht op zijn domein, Roland Garros. Nadal heeft hem wel verslagen in zijn tweede thuis, Wimbledon.’’