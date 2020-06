Op bezoek bij Ruud en Roos Vormer: ‘Deze periode heeft me doen inzien dat ik niet vroeg wil stoppen’

Willem II, PSV en AZ moeten voor planning wachten op UEFA en regering

9:01 Het plannen van de voorbereiding op het nieuwe seizoen is voor de Europees spelende clubs Willem II, PSV en AZ zeker geen abc’tje. Pas op 17 juni is voor hen mogelijk duidelijk wanneer de UEFA de voorronden voor de Champions League en Europa League voor komend seizoen denkt af te kunnen werken. De UEFA vergadert dan over de kwalificatiefase voor het nieuwe hoofdtoernooi en het einde van de huidige edities.