Oosterhoutse turnster kan EK vergeten, maar dat valt niet rauw op haar dak

De EK-kwalificatie eindigde voor Eve de Ruiter zaterdag in Rotterdam op de behandeltafel bij de fysio. Haar laatste sprongserie op vloer rondde ze af met een pijnlijke landing. Al daarvoor besefte de turnster uit Oosterhout dat ze geen illusies hoefde te maken over een EK-startbewijs.

Tussen de gearriveerde turntoppers is Eve de Ruiter (20) een nieuw gezicht. Vorig jaar stond ze daar opeens in de imposante M&S Arena te midden van de wereldtop. Nog te stuiteren vanwege haar verrassende uitverkiezing voor de wereldkampioenschappen in Liverpool. Haar WK-debuut ging gepaard met vallen en opstaan. Daarna is ze niet gaan zweven. Ze kent haar kwaliteiten én haar beperkingen. Dus besefte ze dat ze in het kwalitatief en kwantitatief sterke deelnemersveld tekort zou komen om bondscoach Jeroen Jacobs een ticket afhandig te maken voor de komende EK in Turkije.

Quote Ik ben hier om ervaring op te doen, nieuwe dingen te proberen Eve de Ruiter (20)

,,Mijn hoofddoel voor de kwalificatiewedstrijden was nooit om echt mee te gaan naar de EK. Wel fijn dat ik dat nooit in mijn hoofd heb gehaald, dan valt het resultaat mee. Ik ben hier om ervaring op te doen, nieuwe dingen te proberen. En omdat ik het heb geprobeerd, kan ik uiteindelijk tevreden zijn met deze wedstrijd”, zei de Oosterhoutse nadat haar tranen waren opgedroogd. Ze hield het niet droog toen de ene na de andere concullega en coach bij haar langskwam met opbeurende woorden, terwijl ze op een mat zat te treuren met beide enkels verpakt in ijs. ,,Ik denk dat het meevalt. Dat ijs is meer uit voorzorg. Ik hoop maandag weer in de trainingszaal te staan.”

Van Utrecht naar Rotterdam

Ze kijkt alweer uit naar een volgend doel: de Nederlandse kampioenschappen in juni aan de andere kant van Rotterdam. In Ahoy kan er dan wel publiek aanwezig zijn om de turntop aan te moedigen, in tegenstelling tot de serie EK-kwalificatiewedstrijden in Topsportcentrum Rotterdam. Dat is tegenwoordig haar vaste trainingslocatie. Na haar WK-debuut verbrak De Ruiter de banden met haar vorige vereniging Turn4U in Utrecht om in Rotterdam verder te bouwen aan haar turncarrière. ,,In de voorbereiding op de WK trainde ik steeds meer in Topsportcentrum Rotterdam, omdat hier de goede toestellen stonden. Ik vond het hier zo fijn, dat ik de overstap gemaakt heb.”

Eythora Thorsdottir is een van haar teamgenoten. Ook de tweevoudig olympiër zocht haar aangeslagen trainingsmaatje op voor een troostende knuffel. ,,Superlief allemaal. Dit is echt een heel leuke groep turnsters. Ook al ben ik nog redelijk nieuw, die meiden betrekken mij erbij alsof ik er al tien jaar bij zit.”

De Ruiter turnde geen volledige meerkamp. Al voor haar pijnlijke aftocht had ze besloten alleen mee te doen op de onderdelen balk en vloer. ,,Mijn beste toestellen.” Met de evenwichtsbalk was ze dit keer geen vriendjes: twee keer een val en een flinke wiebel. ,,Ik baal al gelijk bij de eerste val. De tweede val maakt het niet beter. In je hoofd moet je dan een knop omschakelen. Ik denk dat dat wel gelukt is en dat ik de oefening nog prima heb afgemaakt.”

Schrik en pijn

Op vloer was het de beurt aan De Ruiter net op het moment dat Sanne Wevers haar kunstje deed op balk. De meeste ogen in de zaal waren gericht op olympisch kampioen van Rio voor een demonstratie balkturnen. De Ruiter had daar dus geen aandacht voor. Na de eerste sprongserie viel ze bijna voorover. na de laatste serie met mislukte landing was de schrik en pijn van haar gezicht af te lezen. ,,In de lucht voelde het nog goed, maar mijn hand gleed weg van mijn been. Dan kan je eigenlijk niets meer doen”, verklaarde ze haar mislukte landing. ,,Incasseren hoort er ook bij. Ik ga het even rustig aan doen en daarna de draad weer oppakken.”