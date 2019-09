Oostenrijkse club maakt plaats voor 300 bomen op de grasmat

Dubbelspel Cabal en Farah winnen na Wimbledon ook US Open

20:07 Juan Sebastian Cabal en Robert Farah hebben na Wimbledon ook het dubbelspel op de US Open op hun naam geschreven. Het als eerste geplaatste Colombiaanse duo versloeg in de dubbelspelfinale van het grandslamtoernooi in New York Marcel Granollers uit Spanje en Horacio Zeballos uit Argentinië in twee sets: 6-4 7-5.