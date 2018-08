Oostenrijker Herzog nieuwe coach Israël

Henk ten Cate aandachtig toeschou­wer bij NAC - Konyaspor: oefenduel in beeld

12:54 Met wat meer fortuin in de afwerking had NAC een gelijkspel of zelfs een zege over kunnen houden aan het treffen met het Turkse Konyaspor. Het nipte verlies (1-2) biedt voldoende aanknopingspunten voor trainer Mitchell van der Gaag. Het zesde duel van de oefenreeks in beeld.