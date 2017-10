Oostenrijk herdenkt overlijden van Ernst Happel

Oppermachtige Van der Poel: 'Dat het saai wordt, is niet mijn probleem'

8:47 Even was er spanning over de schouder van Mathieu van der Poel, nadat hij het gewricht de dag ervoor pijnlijk had geblesseerd in Boom. Snel werd in Koksijde echter duidelijk dat de Nederlandse kampioen zich deze winter door weinig laat hinderen. Met een strak ingetapete schouder reed hij in de duinen van Koksijde iedereen op een hoop in de eerste Europese wereldbekercross van het seizoen.