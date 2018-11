Oostenrijk nadert Nederland in strijd om rechtstreeks CL-ticket

De elfde plaats is goed voor een vast Champions League-ticket. Het is dus van belang die plek te behouden. Na de vroege uitschakeling van Feyenoord, AZ en Vitesse ligt dat lot volledig in handen van Ajax en PSV. De Amsterdammers deden al goede zaken door dinsdag te overwinteren in het miljardenbal. Het leverde Nederland vijf bonuspunten op, die wel gedeeld moeten worden door de het aantal Europese deelnemers(5).

Elke overwinning die Ajax en PSV nog boeken is goed voor 0,4 punt (2 punten gedeeld door 5). Een gelijkspel levert 0,2 punt op. Het is daarom belangrijk om nog wat punten te pakken door de overwinningen van de Oostenrijkse ploegen. Red Bull Salzburg overwintert al in de Europa League en Rapid Wien maakt nog steeds kans om ook na de winterstop in het tweede Europese toernooi te spelen. De club uit Wenen neemt het in het laatste duel in eigen huis op tegen directe concurrent Rangers.



Plaatsing voor de knock-outfase van de Europa League levert overigens geen bonuspunten op. PSV speelt nog één wedstrijd in Europa (tegen Inter) en Ajax is verzekerd van minimaal drie duels: de thuiswedstrijd tegen Bayern München en daarna op zijn minst twee duels in de knock-outfase.