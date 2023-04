Oorwassing Liverpool door Manchester City onderstreept vormcrisis Virgil van Dijk

Guardiola ziet City perfectie benaderen

Pep Guardiola vindt dat het spel van Manchester City tegen Liverpool de perfectie benaderde. ,,Ons spel was bijna perfect van de 1e tot de 93ste minuut, tegen een team dat in de afgelopen seizoenen onze grootste rivaal was”, zei de trainer. ,,Het is voor ons altijd lastig om om te gaan met hun snelle uitbraken. Maar al mijn spelers deden het echt heel goed.”



Jürgen Klopp, trainer van Liverpool, gaf toe dat zijn ploeg vrijwel niets in te brengen had in Manchester. ,,In de eerste helft speelden wij goed georganiseerd en zaten we echt in de wedstrijd. Maar na de rust hadden we geen controle meer op de belangrijke plekken op het veld. We kwamen daar niet in de duels. Ik kan alleen beschrijven wat ik zag, ik kan het niet veranderen. Ik denk dat bij ons slechts vier spelers het oké deden. Dat is te weinig tegen City.”



Cody Gakpo, een van de spelers die het volgens Klopp nog wel aardig deed, zei dat de 2-1 van Kevin De Bruyne in de eerste minuut na rust doorslaggevend was. ,,In de eerste helft deden we veel dingen goed”, zei de Oranje-international. ,,Maar als je dan na rust zo snel twee goals tegen krijgt, is dat een tegenvaller. We konden ons daar ook niet echt overheen zetten. Daarin moeten we verbeteren.”