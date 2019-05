Ook vrouwen United en Spurs in Super League

Morgen tegen Halep Bertens overtui­gend naar finale in Madrid na zege op Stephens

22:08 Kiki Bertens krijgt een nieuwe kans op de titel in Madrid. De tennisster uit Wateringen plaatste zich vanavond overtuigend voor de finale door een zege in twee sets op Sloane Stephens (6-2, 7-5), die ze vorig jaar in de Spaanse hoofdstad verloor van Petra Kvitova. Bertens speelt morgen (18.30 uur) de eindstrijd tegen Simona Halep, die als derde is geplaatst.