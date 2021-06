Ook verdediger Diego Llorente van Spaanse EK-ploeg test positief

Formule 1 Rollen omgedraaid: ‘Onaccepta­bel’ Mercedes blijft zwalken, Red Bull juist in topvorm

8 juni Max Verstappen én Lewis Hamilton dropen teleurgesteld af, maar in de titelstrijd bij de teams was een duidelijke winnaar aan te wijzen in Bakoe. Red Bull Racing stak opnieuw in topvorm, Mercedes bleef ‘onacceptabel’ zwalken.