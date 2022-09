Ook Toto Wolff roert zich na beschuldigingen aan adres AlphaTauri over hulp aan Max Verstappen

Op sociale media verschenen berichten dat AlphaTauri tijdens de race met opzet voor een virtual safetycar-fase zorgde, om zo Max Verstappen van Red Bull te helpen in zijn strijd met de Mercedessen om de winst. AlphaTauri is het zusterteam van Red Bull. Beide renstallen hebben dezelfde eigenaar, maar opereren zelfstandig. Volgens sceptici kreeg Red Bull in Zandvoort echter hulp van AlphaTauri.

,,Als wij zouden strijden om het kampioenschap, zou dat iets zijn waar ik scherp naar zou kijken”, reageerde Toto Wolff, teambaas van Mercedes, bij SkySports op de vraag of de FIA een onderzoek in zou moeten stellen naar het incident. ,,Nu denk ik dat de veiligheid van de coureurs en iedereen buiten onderzocht moet worden.”

,,De coureur stopte, deed zijn gordel af, reed een vol rondje, ging naar binnen, het probleem was niet opgelost, ze doen zijn gordel weer om, hij rijdt naar buiten en zet de auto dan weer stil", aldus Wolff, doelend op de Japanse AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda. ,,Het heeft waarschijnlijk de uitkomst van de race veranderd, want wij hadden misschien wel kunnen winnen.”

Reactie AlphaTauri

,,Het is heel teleurstellend om het taalgebruik en opmerkingen te horen over ons team en over Hannah Schmitz, het hoofd strategie van Red Bull Racing. Zulk haatgedrag kan niet worden getolereerd”, schrijft AlphaTauri in een reactie. ,,Het is onacceptabel, onjuist en respectloos om zowel Hannah als het team te beschuldigen van vals spel. We hebben altijd compleet onafhankelijk geopereerd, op een eerlijke manier, met respect en sportiviteit.”